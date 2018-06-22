Белорусские и сербские военнослужащие почтили память погибших в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Сегодня военнослужащие Республики Беларусь и Республики Сербия совместно с российскими десантниками приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби», - говорится в сообщении.

Митинг состоялся на Аллее Героев в городе-герое Новороссийске. Участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Также десантники возложили венки к мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска».

В акции приняли участие и представители военно-патриотических клубов, совета ветеранов, юнармейцы города-героя.

Россия, Белоруссия и Сербия с 18 по 28 июня проводят совместные тактические учения «Славянское братство - 2018» на полигоне Раевский в Краснодарском крае.