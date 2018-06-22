Военнослужащие ЗВО в День памяти и скорби почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Двадцать второго июня 2018 года, в День памяти и скорби, военнослужащие Западного военного округа почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Траурное мероприятие под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова состоялось на территории филиала Центрального военно-морского музея на берегу Ладожского озера в месте, где начиналась Дорога жизни блокадного Ленинграда.

В ходе траурного митинга в присутствии фронтовиков, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда была открыта памятная часовня. Ровно в четыре часа по московскому времени расчет артиллерийского орудия произвел выстрел, который обозначил 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Рота почетного караула ЗВО отдала воинские почести погибшим.

В это же время в акватории Ладожского озера на рейде у музея встали катера Ленинградской военно-морской базы: десантный катер с бронетранспортером и военнослужащими специального назначения на борту, катер с водолазами, быстроходные лодки и патрульный катер «Раптор». Военные моряки спустили на воду венок, и наступила минута молчания.