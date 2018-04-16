Российские военные готовы обеспечить беспрепятственную работу ОЗХО в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обладает достаточным опытом конструктивного и эффективного взаимодействия с различными международными организациями, действующими в стране в интересах содействия стабилизации обстановки и мирному процессу, сообщил начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии готов оказать содействие в вопросах обеспечения необходимой безопасности работы экспертов Организации по запрещению химического оружия в Восточной Гуте», - сказал Евтушенко.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Удар крылатыми ракетами по Сирии произошел за несколько часов до того, как там должна была начать свою работу комиссия по запрещению химического оружия.