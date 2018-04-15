В Минобороны России рассказали об освобождении сирийской Думы от боевиков

Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике. Гумоперация в Восточной Гуте продолжается.

«Вчера на 107-ми автобусах отправлены последние 3976 боевиков с членами семей, выразивших желание покинуть город Дума. Вывод боевиков из города полностью завершен. В общей сложности город покинули 21145 боевиков», — сообщают в Министерстве обороны РФ.

Одна из целей российского Центра по примирению враждующих сторон — улучшение гуманитарной ситуации и удовлетворение первоочередных нужд сирийского населения. В Думе начаты работы по восстановлению водо- и электроснабжения. Работают совместно военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации и полиции Сирийской Арабской Республики. Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах САР.

Налаживание мирной жизни способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в Хомсе вернулись 210 человек, в Дейр-эз-Зоре — 450 человек.