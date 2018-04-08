Главнокомандующий ВКС поздравил военнослужащих с Днем ПВО

Восьмого апреля в Вооруженных Силах России отмечается День противовоздушной обороны. Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин поздравил военнослужащих и ветеранов ПВО.

Главная задача соединений и воинских частей ПВО – противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок ВС Российской Федерации и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

На вооружении зенитных ракетных войск соединений ПВО стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитные ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С». В прошлом году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на ЗРС С-400 «Триумф». Еще три С-400 поступят на вооружение ВКС в 2018 году.

Радиотехнические войска ВКС оснащены радиолокационными комплексами и станциями боевого и дежурного режимов с дальностью обнаружения воздушных объектов до 600 км и высотой верхней границы более 100 км. Среди них — новейшие радиолокационные комплексы и станции «Противник», «Небо-М», «Каста», «Подлет-К1», «ВВО», «Гамма» и другие.

Решение задач по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района страны в ВКС возложено на объединение противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения. В его боевой состав объединения входят соединения противовоздушной и противоракетной обороны. Сейчас в составе объединения имеется пять зенитных ракетных полков, которые укомплектованы новейшей ЗРС С-400 «Триумф».

В ходе несения боевого дежурства прикрытие С-400 «Триумф» обеспечивают современные зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С».

Ежедневно в составе дежурных сил объединения ПВО-ПРО ВКС на боевое дежурство по воздушно-космической обороне заступают почти две тысячи военнослужащих и специалистов гражданского персонала. Специалисты ПВО проводят проверки дежурных сил полетами контрольных целей и тренировки по обнаружению и перехвату условных воздушных целей. Ежесуточно дежурные силы осуществляют радиолокационное обнаружение и сопровождение свыше тысячи воздушных судов, из которых не менее 10% воздушных судов подлежат непрерывному радиолокационному контролю с выдачей данных в Центр управления ВКС.

В течение прошлого года в ходе несения боевого дежурства по ПВО Москвы и Центрального промышленного района дежурные силы обеспечили сопровождение более 500 тысячи воздушных судов.