Российские врачи за сутки оказали помощь 83 сирийцам

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации в стране с учетом резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

В целом обстановка в стране стабилизируется, налаживается процесс мирной жизни.

«Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Деръа», - подчеркнули в ЦПВС.

Не прекращаются минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. Произвол экстремистов по отношению к мирным жителям столицы продолжается.

По сообщениям Центра, в течение дня боевики незаконных вооруженных формирований из района Мухайям-Эль-Ярмук провинции Дамаск шесть раз обстреляли столичные кварталы, выпущено 13 мин. Погибло 27 и ранено 58 мирных жителей. Есть разрушения.

Однако, несмотря на сложную обстановку, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается.

По инициативе российской стороны введена в действие двадцать девятая «гуманитарная пауза».

«Под контролем Центра по примирению враждующих сторон, с соблюдением усиленных мер безопасности, по гуманитарному коридору «Арбил» четвертый день продолжается вывод боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей», - говорится в сообщении ЦПВС.

Вчера через этот гуманитарный коридор вышло 6 749 человек.

Всего с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 13 190 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи.

Всего с 28 февраля через коридор анклав покинуло 25 755 человек.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено121 729 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Деръа. Жителям переданы продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны.

Оказана гуманитарная помощь жителям города Алеппо. Людям выдана 1 тонна свежего хлеба.

Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода.

«Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 83 сирийцам, в том числе 39 детям», - рассказали в ЦПВС.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 150 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 607 человек.