В Сирии боевики 14 раз нарушили режим перемирия

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала 14 случаев стрельбы в провинциях Латакия, Дамаск и Алеппо.

Установлено, что беспорядочная стрельба велась в районах, подконтрольных террористическим группировкам.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон способствовал проведению по линии ООН гуманитарного конвоя в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Деръа. Грузовики-рефрижераторы доставили местному населению 123 тонны гуманитарной помощи.

Кроме того, в течение суток российские военные подписали одно соглашение с населенным пунктом Мгерат-Эш-Шибли провинции Алеппо о присоединении к режиму прекращения боевых действий.