Главком ВМФ РФ рассказал о беспрецедентных масштабах военного строительства

В новом пункте базирования на Черноморском флоте в Новороссийске смогут размещаться более 60 единиц боевых и специальных кораблей, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Продолжаются работы по строительству основного пункта базирования – геопорта на Черноморском флоте, в Новороссийске. После завершения строительства в акватории геопорта смогут базироваться более 60 единиц боевых и специальных кораблей», – сказал он.

По словам главкома, масштабы военного строительства, проводимые в настоящее время Минобороны, в том числе в интересах ВМФ, являются беспрецедентными.

«Работ такого масштаба не было с советского периода», – подчеркнул Королев.

И добавил, что усилиями Минобороны уже проведено обустройство основных гидротехнических сооружений причального фронта. В частности, сданы в эксплуатацию пункты базирования подводных лодок Северного флота в Гаджиево, Тихоокеанского флота – в Вилючинске.