Боевики препятствуют выходу мирных жителей из Восточной Гуты

Российско-иранско-турецким совместным Координационным центром за сутки зафиксированы случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Хама и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте. Всего за сутки со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксирован 21 обстрел города Дамаска и близлежащих населенных пунктов провинции Риф Дамаск.

Сообщается, что в Восточной Гуте складывается критическая социально-экономическая и гуманитарная ситуация. Призывы со стороны российского центра по примирению к группировкам незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте прекратить сопротивление, сложить оружие и урегулировать свой статус не имели результата.

В Восточной Гуте группировки незаконных вооруженных формирований препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий через пункт пропуска в районе Мухайм Аль-Вафидина. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте были сорваны.

За сутки было подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Урейнба, Эль-Касабия и Стух-Эль-Дир провинции Идлиб.

Жителям населенных пунктов Айн-Эш-Шекак провинции Латакия и Хатын провинции Аллепо переданы ожежда, продукты питания, а также предметы первой необходимости, общий вес которых составил свыше двух тонн.

В населенном пункте Эт-Телль провинции Дамаск проведена благотворительная акция. Населению были переданы предметы одежды. В населенный пункт Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор была доставлена питьевая вода.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 211 сирийцам.

Российским Центром по примирению и руководством провинций ведется работа по решению проблем гуманитарной обстановки и созданию условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания. За сутки в свои дома вернулось 219 человек, в том числе в провинции Риф Дамаск – 9, Хомс – 12, в провинции Дейр-Эз-Зор – 198 человек.