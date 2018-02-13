МРК «Град Свияжск» и «Великий Устюг» уничтожили «корабли противника» в Каспийском море

Экипажи малых ракетных кораблей Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг» приняли участие в учениях, во время которых выполнили первые в этом году артиллерийские стрельбы, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

«Стрельба велась из артустановок по различным видам мишеней, в том числе по плавающей мине, щиту-имитации надводного корабля и воздушной цели, сбрасываемой на парашюте», - уточнил он.

По его словам, огонь по мишеням открывали из корабельной артустановки А190 «Универсал» и двухавтоматной 30-мм автоматической артустановки АК-630М-2 «Дуэт».

Кроме того, моряки провели профилактическое гранатометание во время стоянки кораблей на незащищенном рейде, направленное против деятельности диверсионно-разведывательных групп условного противника под водой.