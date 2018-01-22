Российские военные зафиксировали поток беженцев из Африна

Российские военнослужащие зафиксировали поток беженцев, которые покидают зону боевых действий в районе Африна в Сирии. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Мирные жители оставляют зону боевых действий и направляются в Телль-Аджар. Часть из них остается, а часть идет дальше в Алеппо», – заявил он на брифинге.

По данным центра, за последние сутки с севера провинции Алеппо ушли более тысячи женщин и детей.

Евтушенко отметил, что Центр по примирению помогает с размещением в пригородах Алеппо беженцев, а также занимается доставкой гумпомощи. В ближайшее время в район Телль-Рифъат российские военные доставят около 20 тонн продуктов, питьевой воды и предметов первой необходимости.

Также продолжается работа по возвращению сирийцев в свои дома, покинутые во время боевых действий. За сутки домой вернулись 304 мирных жителя, добавил Евтушенко.

Напомним, Турция в субботу начала спецоперацию «Оливковая ветвь» против курдов совместно с альянсом вооруженной оппозиции. Турецкие войска нанесли несколько десятков авиаударов по району сирийского Африна.