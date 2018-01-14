Эксперт рассказал об особенностях высокоточного снаряда «Краснополь»

Эксперт рассказал об особенностях артиллерийского снаряда «Краснополь», с помощью которого российские военные уничтожили группу боевиков, обстрелявших авиабазу РФ Хмеймим из минометов, а также место сборки и хранения их дронов, использованных при попытке массированной атаки на Хмеймим и Тартус.

Как объяснил «Звезде» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, высокоточный снаряд позволяет получить гарантированный результат с дальнего расстояния, чтобы минимизировать возможность для террористов определить местонахождение российских военных.

«"Краснополь" – это корректируемый артиллерийский снаряд, который выстреливается с большого расстояния, тем более что для увеличения дальности стрельбы он может иметь либо реактивный двигатель, либо донный газогенератор. Очевидно, что силы специальных операций России, действующие в Сирии, использовали данный метод уничтожения боевиков-диверсантов, исходя из необходимости использования тех типов оружия, которые могут дать гарантированный результат поражения цели и при этом минимизировать возможные последствия с точки зрения обеспечения скрытности и незаметности при проведении данной спецоперации», – считает эксперт.

Он также объяснил, как именно производится корректировка ведения снаряда «Краснополь» до цели, которую необходимо уничтожить.

«Атака производится в направлении цели, которая подсвечивается лазерным лучом. То есть предварительная корректировка может осуществляться передовым авиационным наводчиком, группой спецназа, либо подсветка может осуществляться, например, с борта беспилотного летательного аппарата. Соответственно, головка наведения захватывает отраженный от цели лазерный луч, и таким образом осуществляется корректировка полета снаряда за счет встроенных аэродинамических поверхностей, и производится абсолютно точное поражение подсвеченной цели», – сказал Коротченко.

«Краснополь» способен «разнести в клочья выскозащищенную цель или движущуюся технику с первого выстрела», и это не единственное, чем опасен высокоточный снаряд, который еще называют «артиллерийским скальпелем».