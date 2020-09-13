«Терминатор» в действии: кадры стрельб из БМПТ

Съемочной группе программы «Военная приемка» удалось побывать на стрельбах боевой машины поддержки танков БМПТ «Терминатор» на полигоне. По мишеням, в роли которых выступает БРДМ и бензовоз, из машины с ходу были произведены залпы из пушек 2А42 осколочно-фугасными боеприпасами малым и большим темпами, затем был отработан одновременный залп из гранатометов.

Наблюдать за стрельбами ведущий «Военной приемки» мог, находясь в непосредственной близости, проезжая рядом на танке Т-90М «Прорыв» вместе с заместителем начальника отдела уральского КБ транспортного машиностроения Ильей Макеевым, который прокомментировал происходящее на полигоне.

«Есть попадание осколочно-фугасными снарядами по легкой бронецели, это бензовоз, он пылает, цель поражена. Также, работают одновременно гранатометы, стрельбы ведется по трем мишеням, можем наблюдать разрывы учебных гранатометов, которые используются для учебной стрельбы», - объяснил эксперт.

БМПТ «Терминатор» сочетает в своем функционале возможности танка, боевой машины пехоты и создана в первую очередь для противодействия живой силе противника, которая представляет опасность для бронетехники.