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«Терминатор» в действии: кадры стрельб из БМПТ

Владимир Расходчиков
10:14 13.09.2020
В программе «Военная приемка» показали кадры учебных стрельб боевой машины поддержки танков БМПТ «Терминатор».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Съемочной группе программы «Военная приемка» удалось побывать на стрельбах боевой машины поддержки танков БМПТ «Терминатор» на полигоне. По мишеням, в роли которых выступает БРДМ и бензовоз, из машины с ходу были произведены залпы из пушек 2А42 осколочно-фугасными боеприпасами малым и большим темпами, затем был отработан одновременный залп из гранатометов.  

Наблюдать за стрельбами ведущий «Военной приемки» мог, находясь в непосредственной близости, проезжая рядом на танке Т-90М «Прорыв» вместе с заместителем начальника отдела уральского КБ транспортного машиностроения Ильей Макеевым, который прокомментировал происходящее на полигоне.

«Есть попадание осколочно-фугасными снарядами по легкой бронецели, это бензовоз, он пылает, цель поражена. Также, работают одновременно гранатометы, стрельбы ведется по трем мишеням, можем наблюдать разрывы учебных гранатометов, которые используются для учебной стрельбы», - объяснил эксперт.

БМПТ «Терминатор» сочетает в своем функционале возможности танка, боевой машины пехоты и создана в первую очередь для противодействия живой силе противника, которая представляет опасность для бронетехники.

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