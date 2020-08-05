В России приступили к серийному производству пистолетов «Удав»

Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения приступил к серийному производству новейшего пистолета для российской армии «Удав». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«ЦНИИточмаш приступил к серийному производству самозарядного 9-миллиметрового пистолета "Удав". В конструкции "Удава" использованы изобретения, обеспечивающие пистолету ряд преимуществ в сравнении с одноклассниками: CZ, Glock, Walther, Colt и другими», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦНИИточмаш.

Девятимиллиметровый самозарядный пистолет «Удав» разработан под патрон повышенной мощности 9х21 миллиметр, который может на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса.

Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметр - с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия (экспансивные), с пониженным пробивным действием (для стрельбы в самолете), повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.