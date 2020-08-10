На форуме «Армия-2020» покажут проекты перспективных кораблей и подлодок

Кластер Военно-морского флота впервые создадут на международном военно-техническом форуме «Армия-2020», сообщил главком ВМФ Николай Евменов.

«Впервые в рамках форума будет создан кластер Военно-морского флота. В нем будут представлены модели современных и перспективных надводных кораблей, подводных лодок, а также новейшие технические разработки для флота», - приводит его слова Департамент информации Минобороны РФ.

Главком отметил, что будут представлены модели современных и перспективных надводных кораблей, а также образцов морского подводного и ракетно-артиллерийского вооружения. Свои разработки на собственных стендах представят 18 предприятий. Отдельно будет организована экспозиция Русского географического общества, которую посвятят освоению Арктики и экспедиции судна «Адмирал Владимирский» в Антарктиду.

В начале декабря океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» отправилось из Кронштадта в кругосветку. Экспедицию посвятили 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. На пути к «Адмиралу Владимирскому» присоединились еще два судна - «Маршал Геловани» и «Янтарь». Участники кругосветки проводили океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду.

Форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводиться на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи в различных регионах страны. Гости и участники мероприятий смогут увидеть более 28 тысяч образцов вооружения и техники от 1,5 тысячи компаний-производителей.