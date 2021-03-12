Военные полицейские МО РФ пройдут спецподготовку в Северной Осетии

Сводный отряд военной полиции Минобороны Российской Федерации пройдет специальную подготовку в Учебном центре военной полиции во Владикавказе. Военнослужащие отработают задачи по организации сопровождения, отражению нападения на колонну, а также по досмотру и выявлению нарушителей на режимных объектах. Военные полицейские пройдут специальную подготовку для выполнения особых задач, как на территории России, так и за ее пределам.

«По результатам обучения, они убудут за пределы РФ выполнять специальные задачи с целью поддержания правопорядка и воинской дисциплины на объектах МО за пределами России. Также они будут обеспечивать безопасность гуманитарных акций. По результатам обучения, личный состав военной полиции Южного военного округа показывает хорошие и отличные результаты, что говорит о его готовности к выполнению специальных задач», - заявил заместитель начальника штаба, начальник регионального управления Военной полиции Виктор Зайцев.

В рамках спецкурса бойцы пройдут обучение по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению специальной и бронированной техники. Методика курса подготовки основана на опыте и особенностях выполнения специальных задач военной полиции в зонах современных вооруженных конфликтов.