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Огонь, батарея: гранатометчики ЗВО провели ночные стрельбы из РПГ-7 в Подмосковье

Валентина Пескова
07:07 06.02.2021
Гранатометчики открыли огонь по мишеням, которые имитировали наступающую пехоту и боевую технику условного противника.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Гранатометчики гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали боевые стрельбы в ночное время суток с применением модернизированных приборов ночного видения и подсветки шкалы оптического прицела. Плановые занятия по тактической и огневой подготовке проводились по усложненной программе.

Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику «противника», из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, выполняя огневые задачи как в наступлении, так и в обороне. При этом гранатометчики постоянно совершенствовали навыки занятия и маскировки огневых позиций и скрытного перемещения на поле боя.

На кадрах учений можно увидеть, что военнослужащие вели огонь из положения стоя и выполняли это довольно непринужденно, учитывая то, что вес самого РПГ-7 составляет 6,3 кг, а вес гранаты может колебаться от двух до 4,5 кг. При этом военные, выполняя выстрелы из противотанкового гранатомета, бронепробиваемость которого составляет 750 мм, даже не шелохнулись.

Разведка и классификация целей, а также определение их дальностей и выбор оптимальных способов поражения велись с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», сообщили в пресс-службе ЗВО. В ходе выполнения упражнений учебных стрельб гранатометчики продемонстрировали высокую точность поражения мишеней.

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