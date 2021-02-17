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В Минобороны показали кадры перехвата приблизившихся к границе РФ самолетов ВВС Франции

Алексей Курильченко
22:17 17.02.2021
Опознавание и сопровождение осуществили два истребителя Су-27.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны РФ опубликовало кадры сопровождения самолетов ВВС Франции, которые приближались к Государственной границе России. Самолеты были зафиксированы средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации «Мираж-2000» и сопроводили их над акваторией Черного моря.

В Минобороны отметили, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

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