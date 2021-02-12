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Во имя предков: высшие офицеры Вооруженных сил России посетили комплекс «Дорога памяти»

Тимур Шерзад
17:21 12.02.2021
Офицеры смогли найти родных в базе участников войны - ведь ВОВ так или иначе затронула каждую семью. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Представители руководящего состава Вооруженных сил, которые проводят в эти дни в столице оперативно-мобилизационный сбор, посетили музейный комплекс «Дорога памяти».

Они ознакомились с экспозицией, посвященной каждому из 1 418 дней Великой Отечественной. Офицеры смогли найти родных в базе участников войны - ведь ВОВ так или иначе затронула каждую семью. 

Высшие офицеры также осмотрели внутреннее убранство Главного храма Вооруженных сил, возведенного в честь ратных подвигов русского воинства, поклонились святыням и приняли участие в богослужении.

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