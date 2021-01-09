Армия В Амурском объединении ВВО провакцинировано около 500 военнослужащих Светлана Головина Новый подход к вакцинации позволил сократить социальные контакты и проводить прививание без отрыва военнослужащих от исполнения обязанностей. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России В период новогодних праздников в общевойсковой армии, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, проводилась плановая вакцинация от коронавируса. Препарат «Спутник V», созданный Институтом Гамалеи при участии Министерства обороны, получило около 500 военнослужащих. Вакцинация проведена специально созданной выездной медицинской бригадой военного госпиталя, а также медицинскими специалистами соединений и воинских частей на местах в пунктах постоянной дислокации. Отмечается, что новый подход к вакцинации позволил сократить социальные контакты и проводить прививание без отрыва военнослужащих от исполнения обязанностей. На местах были развернуты прививочные посты. Медики организовали проверку состояния здоровья военнослужащих и введение первого компонента вакцины. Второй компонент вакцины будет вводиться через 21 день. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика