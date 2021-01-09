В Амурском объединении ВВО провакцинировано около 500 военнослужащих
В период новогодних праздников в общевойсковой армии, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, проводилась плановая вакцинация от коронавируса.
Препарат «Спутник V», созданный Институтом Гамалеи при участии Министерства обороны, получило около 500 военнослужащих.
Вакцинация проведена специально созданной выездной медицинской бригадой военного госпиталя, а также медицинскими специалистами соединений и воинских частей на местах в пунктах постоянной дислокации.
Отмечается, что новый подход к вакцинации позволил сократить социальные контакты и проводить прививание без отрыва военнослужащих от исполнения обязанностей.
На местах были развернуты прививочные посты. Медики организовали проверку состояния здоровья военнослужащих и введение первого компонента вакцины.
Второй компонент вакцины будет вводиться через 21 день.