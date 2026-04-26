Володин зачитал приветственное слово Путина на открытии мемориала в Пхеньяне

Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих КНДР за проявленную доблесть в ходе боевых действий в Курской области. Его приветственные слова зачитал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Хотел бы от всей души поблагодарить доблестных корейских воинов, участников боевых действий в Курской области, и воздать дань памяти павшим героям», - говорится в тексте сообщения.

Глава государства выразил уверенность, что Россия и КНДР будут последовательно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство. Затем на территории комплекса состоялась траурная церемония погребения останков павших героев. Володин, министр обороны РФ Андрей Белоусов и другие члены российской делегации возложили венки к месту захоронения.

Ранее сообщалось, что глава оборонного ведомства России принял участие в открытии музейно-мемориального комплекса в Пхеньяне, посвященного подвигу военнослужащих КНДР в Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.