Дроноводы сожгли «Хамви» и пикапы ВСУ в Запорожской области

Корректировка ударов в режиме реального времени с помощью БПЛА обеспечила высокую точность попаданий и контроль результатов огневых ударов.
01-05-2026 05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных дронов группировки «Восток» сорвали переброску штурмовиков ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Проводя воздушную разведку, российские операторы беспилотников обнаружили выдвижение техники со штурмовыми группами. Боевики ВСУ двигались вдоль лесополос прифронтовой зоны.

Координаты немедленно передали расчетам ударных дронов ВС РФ. Они нанесли удар по бронированным машинам врага во время движения. Транспорт загорелся, а уцелевшие боевики бросились прятаться в лесопосадки. Наши бойцы сожгли броневик HMMWV и несколько пикапов.

Разведывательные беспилотники продолжили вести цели сверху. Они наводили FPV-дроны на укрытия врага. Рассредоточенных боевиков уничтожили точными попаданиями. 

Корректировка ударов в режиме реального времени с помощью БПЛА обеспечила высокую точность попаданий и контроль результатов. Переброска вражеских резервов была пресечена.

Ранее в Минобороны России показали кадры работы операторов центра «Рубикон», применяющих FPV-дроны. Среди пораженной ими техники - бронемашина американского производства MaxxPro, различные НРТК и автомобили. Также на видео можно наблюдать успешные попадания во вражеские элементы систем связи, в склад материальных средств, блиндаж и пункты временной дислокации боевиков ВСУ. 

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #восток #запорожская область #HMMWV #FPV-дроны #Дроноводы
