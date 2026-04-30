Ту-95МС выполнили полет над водами Баренцева и Норвежского морей

Минобороны России сообщает о том, что экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет. Самолеты находились над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Отмечено, что продолжительность полета превысила семь часов. В его ходе экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.

При этом истребительным сопровождением занимались экипажи самолетов Су-30СМ. Также на отдельных этапах маршрута наши стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что экипажи дальней авиации ВКС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. При этом в МО РФ подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

