МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Горемыкин заявил, что историческая связь - это основа единства народа

При участии Виктора Горемыкина заложили три капсулы памяти, которые вскроют через 19 лет, к столетию Великой Победы.
30-04-2026 15:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

 

Ветераны Великой Отечественной войны и участники спецоперации запишут послание потомкам. Провести акцию, которая свяжет поколения, предложило Министерство обороны, символично, что проводится она в день годовщины водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин подчеркнул важность сохранности исторических событий для потомков.

«Историческая связь - это основа единства и силы нашего народа, очень важно передать потомкам эстафету памяти, сохранить подлинные свидетельства непосредственных участников тех значимых исторических событий», - отметил Горемыкин, выступая в парке «Патриот».

В свою очередь генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила, что Великая Победа ковалась не только на полях сражений, но и в тылу. И подчеркнула, что важно помнить о героях войны не только в День Победы.

«Сегодня мы заложили капсулы памяти трех ветеранов. Нам очень важно, чтобы действительно не забывалось то, что сделали наши прадеды, деды, то, что делают сегодня ребята, каждый из нас ответственен за сохранение памяти, за ее транслирование нашим детям, нашим внукам», - сказала Никишина.

Три капсулы памяти с напутствиями ветеранов доставили на Соборную площадь парка «Патриот» на трех бронеавтомобилях «Тигр». Вскроют послания через 19 лет, в год столетия Великой Победы.

В завершение акции на площади развернули масштабные копии Знамени Победы и георгиевскую ленту длиной 300 метров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Парк Патриот #Виктор Горемыкин #Капсула памяти
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 