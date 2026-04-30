Горемыкин заявил, что историческая связь - это основа единства народа

Ветераны Великой Отечественной войны и участники спецоперации запишут послание потомкам. Провести акцию, которая свяжет поколения, предложило Министерство обороны, символично, что проводится она в день годовщины водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин подчеркнул важность сохранности исторических событий для потомков.

«Историческая связь - это основа единства и силы нашего народа, очень важно передать потомкам эстафету памяти, сохранить подлинные свидетельства непосредственных участников тех значимых исторических событий», - отметил Горемыкин, выступая в парке «Патриот».

В свою очередь генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила, что Великая Победа ковалась не только на полях сражений, но и в тылу. И подчеркнула, что важно помнить о героях войны не только в День Победы.

«Сегодня мы заложили капсулы памяти трех ветеранов. Нам очень важно, чтобы действительно не забывалось то, что сделали наши прадеды, деды, то, что делают сегодня ребята, каждый из нас ответственен за сохранение памяти, за ее транслирование нашим детям, нашим внукам», - сказала Никишина.

Три капсулы памяти с напутствиями ветеранов доставили на Соборную площадь парка «Патриот» на трех бронеавтомобилях «Тигр». Вскроют послания через 19 лет, в год столетия Великой Победы.

В завершение акции на площади развернули масштабные копии Знамени Победы и георгиевскую ленту длиной 300 метров.

