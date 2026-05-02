Военнослужащие ВС РФ нанесли удар по предприятию военной промышленности Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар также был нанесен по военным аэродромам и объектам портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Помимо этого, были разгромлены места хранения и запуска БПЛА, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 152 районах.

По данным российского оборонного ведомства, удар по противнику был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Напомним, сегодня российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Мирополье, который находится в Сумской области. Как сообщили в Минобороны России, это сделали бойцы из группировки войск «Север».

