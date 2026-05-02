Расчеты войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили «Ланцетами» украинскую артиллерию в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторы разведывательных беспилотников группировки «Восток» обнаружили замаскированные позиции артиллерии украинских боевиков. В оборудованных строениях были тщательно спрятаны несколько самоходных установок и боекомплект.

Координаты обнаруженных целей передали расчетам ударных дронов. В оборонном ведомстве уточнили, что наши дроноводы применили барражирующий боеприпас «Ланцет». Точным попаданием они уничтожили выявленную на позиции САУ 2С3 «Акация».

Параллельно расчеты FPV-дронов ударили по 155-мм самоходной артиллерийской установке М109 Paladin. Ее боевики безуспешно попытались спрятать в постройке на территории лесопосадок.

В результате ударов обе самоходные артиллерийские установки были сожжены. Помимо этого ударные беспилотники ликвидировали полевой склад боеприпасов и находившуюся на позициях живую силу ВСУ.

Ранее в Минобороны России показали, как операторы ударных беспилотников 177-го гвардейского полка морской пехоты, действуя в режиме свободной охоты, уничтожили квадроциклы и пикап, который боевики ВСУ использовали для снабжения. Благодаря высокому профессионализму и выучке наши операторы FPV проникают даже в районы, старательно защищенные сетями и укрытиями.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.