Штурмовики рассказали, как ворвались в Гришино на трофейной технике

Военнослужащие группировки «Центр» рассказали подробности освобождения Гришино в ДНР. Уникальными кадрами поделилось Минобороны России.

Бойцы 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» освободили населенный пункт Гришино ДНР на Добропольском направлении спецоперации. Село, расположенное северо-западнее Красноармейска, противник использовал как опорный район для прикрытия отхода формирований после потери крупной агломерации.

Одна из штурмовых двоек в течение двух недель удерживала позиции на восточной окраине Гришино в непосредственной близости от расположения противника. Боевики не подозревали о присутствии российских бойцов.

Наши штурмовики корректировали огонь артиллерии и наводили ударные дроны на вражеские позиции. Когда вражеский танк подъезжал к дому, производил выстрел и откатывался, информация о его движении передавалась по радиостанции. В результате машину выследил и уничтожил расчет ударного FPV-дрона.

«От куста к кусту двигались, погоду выбирали - чтобы туман, дождь, чтоб можно было зайти», - рассказал военнослужащий Андрей Цыганков.

Штурмовые группы продвигались с боями, прорываясь к каждому зданию, которое противник превратил в укрепленный опорный пункт. Зачистка осуществлялась силами передовых двоек: один боец подавлял позиции противника гранатой, после чего второй добивал уцелевшие цели. В одном из домов, откуда операторы ВСУ запускали тяжелые гексакоптеры, снаряженные минами, в подвале был обнаружен пункт управления БПЛА с полностью исправным оборудованием.

«Заходили в Гришино с Покровска. По окраинам Покровска пробирались, занимали там дома, посматривали, потому что ДРГшники везде. При встрече с ними вступали в бой. По погоде, по туману прошли непосредственно в само Гришино. Одни из первых там оказались. Я завел с собой двух человек и мой напарник завел еще двоих», - поделился гранатометчик Алексей Мурычев.

Тактическим решением, обеспечившим успех операции, стала дерзкая вылазка десанта штурмовиков в еще оккупированное Гришино на восстановленной трофейной технике – американской БМП «Бредли» и бронетранспортере М-113. До этого они были обездвижены ударами FPV-дронов и подрывом на противотанковой мине. На этих машинах в село завели группу штурмовиков, которые после выполнения поставленных боевых задач вернулись на этой же технике.

«Въехали на их технике. Они посчитали, что это их техника возвращается после обстрела. Вот так у нас удачно прошла операция. Зашли люди, дали шанс и возможность нам занять большие позиции. Десант был на "Бредли" трофейной, БМП-2 и М-113» - объяснил командир взвода Антон Расковалов.

Применение тактики малых групп, длительное скрытное удержание позиций в тылу противника с эффективным использованием разведданных для корректировки огня и наведения ударных дронов, а также дерзкое применение восстановленной трофейной техники позволило подразделениям 35-й бригады успешно освободить населенный пункт. Российские бойцы продвинулись в глубину обороны противника, продолжая освобождать территории Донбасса.

«Выбирали определенное время суток, в разных направлениях, разными маршрутами боевые двойки заходили на "лесополки", штурмовали подходы к Гришино, брали опорники. Сложность была, что "лесополки" противник сразу подготовил, все были выкошены, много было танковых рвов, "путанок", их прикрывали с птичек, FPV, постоянно "глазки", работает "Баба-яга", даже днем летает», - вспомнил командир мотострелковой роты Владимир Голубец.

Ранее Минобороны России показало кадры боев за поселок Бочково в Харьковской области. Бойцы группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом, который находится на правом берегу реки Волчья. Контроль над поселком был установлен в рамках создания полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Российские войска оттесняют боевиков подальше от госграницы.

