В Москве прошел показ фильма «Семь верст до рассвета» для участников СВО

В Национальном центре «Россия» провели премьерный показ фильма «Семь верст до рассвета» для военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, первыми зрителями картины стали участники спецоперации, военнослужащие Московского гарнизона и члены их семей, гражданский персонал и учащихся учебных заведений военного ведомства. «Семь верст до рассвета» - экранизация повести Бориса Полевого. В центре повествования реальный герой - крестьянин Матвей Кузьмич Кузьмин. Зимой 1942 года он пожертвовал собой, чтобы сорвать немецкую диверсию в Псковской области.

В ходе работы над фильмом сценаристы и консультанты провели серьезную исследовательскую работу. Было важно сохранить достоверность, передать атмосферу тех лет, реалистично показать судьбы простых людей. Для этой цели создатели картины изучали документы и музейные справки. Они пообщалась с потомками героя, собрали воспоминания жителей Псковской области.

Главные роли в фильме исполнили народный артист России Федор Добронравов и актриса Мария Шукшина. В российский прокат военная драма режиссера Александра Андреева выйдет 30 апреля 2026 года. Перед показом генерал-майор Игорь Сиваков зачитал приветственный адрес к создателям фильма и гостям мероприятия заместителя Министра обороны России - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерала армии Виктора Горемыкина.

«Фильм "Семь верст до рассвета" - это пример произведения искусства, которое формирует у военнослужащих правильные духовно-нравственные ориентиры, чувство гордости за героических предков и веру в справедливость нашего дела», - сказано в обращении замминистра обороны РФ.

В своем приветствии заместитель Министра обороны подчеркнул, что особую значимость проекту придает начало совместной работы оборонного ведомства и создателей фильма по проведению целевых показов картины в воинских частях и военно-медицинских учреждениях. Заместитель главы Минобороны выразил уверенность, что для военнослужащих, особенно для тех, кто сегодня проходит лечению и реабилитацию, встреча с фильмом и его героями станет исключительно положительным эмоциональным событием.

«Очень важно нашим сегодняшним героям показать историю про наших родных... Не так давно, если исторически брать, была война... Про наших дедов. Чтобы как-то поддержать их. Еще раз рассказать, насколько они сыны своих отцов, дедов, прадедов. Мне кажется, это важнейшая наша миссия», - подчеркнул режиссер картины Александр Андреев.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса Минобороны «1418 слов о Герое», посвященного подвигам соотечественников в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, вооруженных локальных конфликтах и специальной военной операции. Также были награждены участники Всероссийского конкурса драматургов «Лучшим воинам мира». Члены Художественного совета при Минобороны России вручили лауреатам и призерам конкурсов дипломы и почетные грамоты оборонного ведомства.

«Мне фильм безусловно понравился. Мне кажется, он понравится военнослужащим. Товарищам, которые сейчас лежат в госпиталях, выполняют свой воинский долг. Фильм затрагивает тему тех времен, когда обычным людям, не военным, приходилось защищать свой дом, свою Родину. Этот фильм показывает характер русского человека, который готов на все, чтобы защитить себя, свою Родину, свой дом», - поделился курсант Московского общевойскового командного училища прапорщик Демкин.

