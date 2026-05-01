«У них тоже есть душа»: мехвод «Бук-М2» рассказал о своей машине

Расчет ЗРК «Бук-М2» группировки «Центр» перехватил две управляемые авиабомбы ВСУ на Добропольском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве объяснили, что расчет зенитного ракетного комплекса гвардейской зенитной ракетной бригады нес боевое дежурство. На дальности 40 километров и высоте 23 километра бойцы выявили два аэродинамических объекта противника.

Зенитчики оперативно произвели пуск двух управляемых ракет. Авиабомбы формирований ВСУ были уничтожены на значительном удалении. Это позволило избежать жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики. После уничтожения целей расчет убыл в укрытие. Там бойцы пополнили боекомплект.

«Каждая машина по-разному себя ведет. К этой я привык. И она ко мне привыкла. У них тоже есть душа. Если относишься к ней хорошо и она никогда тебя не подведет. Смотреть за ней надо. С утра прихожу - всегда здороваюсь с ней», - рассказал механик-водитель Андрей Болдырев.

Он вспомнил, что первоначально, когда расчет ездил без света, было тяжело, а сейчас он привык к этому. Болдырев объяснил, что он и его боевые товарищи служат с первых дней спецоперации.

«Понимаем с полуслова, говорить не надо, каждый свою задачу знает, выполняет. Быстро выехать на позицию. Отработать и быстро свернуться. И уехать, покинуть точку, откуда стреляли», - сказал мехвод.

Пока расчет «Бук-М2» выполняет боевую задачу, группа прикрытия охраняет боевую машину от ударных и разведывательных БПЛА киевского режима. Военнослужащие сбивают дроны с помощью стрелкового и гладкоствольного оружия, а также используют FPV-перехватчики.

«Мы работаем с 2022 года все на своих местах. Расчет уже давно слажен. Любую цель мы сбивали. Нет таких целей, по которым мы не работали. Видели все цели, которые на данный момент применяет противник. Поэтому уже какой-то сложности нам не представляется», - поделился заместитель командира батареи Денис Кузьмин.

Кузьмин рассказал, что с детства хотел стать офицером. У него не получилось стать летчиком, а среди его друзей было много офицеров ПВО. Поэтому он пошел в расположенную в его родном Смоленске академию войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Василевского.

«Они мне сказали: Денис, ты нам нужен. Поэтому я здесь, с вами», - с улыбкой объяснил офицер.

Расчеты зенитно-ракетных комплексов группировки войск «Центр» обнаруживают, сопровождают и уничтожают управляемые авиабомбы, РСЗО «HIMARS», крылатые ракеты «Storm Shadow» и «ATACMS». Они обеспечивают надежное прикрытие с воздуха позиций ВС РФ на Добропольском и Днепропетровском направлениях спецоперации. Также они защищают важнейшие административные и промышленные объекты в новых регионах России.

Ранее Минобороны России показало кадры, как саперы «Южной» группировки обезвредили боевую часть украинского БПЛА FP-1 весом в 100 килограммов, он застрял на крыше гражданского предприятия в ДНР. При обследовании беспилотника саперы также изучили устройство его системы управления и навигации, которая осуществлялась через спутниковый комплекс Starlink. Находку передали инженерам для дальнейшего исследования и поисков эффективных мер противодействия.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.