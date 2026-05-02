Военнослужащие группировки войск «Север» вели бои за Мирополье в Сумской области вместе с операторами ударных беспилотников. Благодаря их совместным действиям, удалось выбить противника с занимаемых позиций и установить контроль над населенным пунктом.

Пока дроноводы уничтожали укрепленные укрытия боевиков в селе, артиллерия наносила точечные удары по тылам ВСУ, не позволяя противнику задействовать резервы. Понеся тяжелые потери, враг был вынужден отступить.

Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Наши бойцы продвигаются вперед каждый день, тесня противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.

Ранее в Минобороны сообщили, что войска группировки «Север» установили контроль над селом Мирополье в Сумской области. В ходе боев наши подразделения нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады теробороны ВСУ в районах Дружбы, Великой Березки и Кондратовки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.