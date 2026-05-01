За ночь силы ПВО сбили 141 украинский беспилотник

Сто сорок один украинский беспилотник был уничтожен минувшей ночью над российскими регионами. Такие данные приводит Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 30 апреля до 7:00 мск 1 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский БПЛА», - говорится в сообщении ведомства.

Дроны самолетного типа перехватили в небе над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.

На минувшей неделе три жителя Луганской Народной Республики погибли в результате атаки беспилотников украинских боевиков. Удар пришелся по жилым домам в селе Солонцы Троицкого округа.

Глава республики Леонид Пасечник уточнил, что еще двое жителей села получили ранения. Их оперативно госпитализировали в ближайшую больницу. Там медики оказали всю необходимую помощь.

