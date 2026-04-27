МО запустило горячую линию для подписывающих контракты в войска БпС

Как уточнили в оборонном ведомстве, обратиться можно по вопросам условий службы, социальных гарантий и в случае возможного давления при заключении контракта.
27-04-2026 10:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о запуске горячей линии и электронной приемной для граждан, рассматривающих возможность подписания контракта на службу в войсках беспилотных систем. Об этом говорится в сообщении по итогам межведомственного совещания с участием представителей образовательных ведомств и вузов.

«В случае выявления каких-либо случаев принуждения человека к подписанию контракта в военном ведомстве работает горячая линия и электронная приемная, каждый гражданин может обратиться со своим вопросом или проблемой», - говорится в сообщении.

Каждое обращение, по данным Минобороны, будет рассматриваться индивидуально.

На совещании заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин заявил, что контракт с кандидатами в войска беспилотных систем заключается добровольно на срок один, два или три года - по выбору самого гражданина. Также, по его словам, перевод военнослужащих в другие подразделения без личного согласия не допускается.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что совместно с Минобрнауки создаются дополнительные механизмы сопровождения студентов, желающих пройти службу по контракту в подразделениях беспилотных систем. Для координации этой работы специализированный центр сформирован на базе Московского энергетического института.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #контракт #Виктор Горемыкин #войска беспилотных систем
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
