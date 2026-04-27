МО запустило горячую линию для подписывающих контракты в войска БпС

Минобороны России сообщило о запуске горячей линии и электронной приемной для граждан, рассматривающих возможность подписания контракта на службу в войсках беспилотных систем. Об этом говорится в сообщении по итогам межведомственного совещания с участием представителей образовательных ведомств и вузов.

«В случае выявления каких-либо случаев принуждения человека к подписанию контракта в военном ведомстве работает горячая линия и электронная приемная, каждый гражданин может обратиться со своим вопросом или проблемой», - говорится в сообщении.

Каждое обращение, по данным Минобороны, будет рассматриваться индивидуально.

На совещании заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин заявил, что контракт с кандидатами в войска беспилотных систем заключается добровольно на срок один, два или три года - по выбору самого гражданина. Также, по его словам, перевод военнослужащих в другие подразделения без личного согласия не допускается.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что совместно с Минобрнауки создаются дополнительные механизмы сопровождения студентов, желающих пройти службу по контракту в подразделениях беспилотных систем. Для координации этой работы специализированный центр сформирован на базе Московского энергетического института.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.