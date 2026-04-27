Расчет «Ланцета» спалил бронемашину ВСУ на Днепропетровском направлении

Расчет ударного беспилотника «Ланцет» группировки «Центр» уничтожил боевую бронированную машину формирований ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар наносил БПЛА «Ланцет» 15-го отдельного батальона беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии. Подразделение входит в группировку войск «Центр».

В ходе разведывательного полета была выявлена вражеская боевая бронированная машина. Она находилась рядом с лесополосой, которая обеспечивала ротацию живой силы противника. После идентификации техники по цели был нанесен точечный удар, в результате которого бронемашина боевиков киевского режима была уничтожена.

Объективный контроль подтвердил точное попадание, возгорание и уничтожение бронированной машины. Благодаря высокой точности наведения, устойчивым каналам связи и возможности длительного барражирования комплекс «Ланцет» эффективно поражает любые объекты противника, включая бронетехнику и элементы военной инфраструктуры.

Расчеты ударных дронов войск беспилотных систем в составе 90-й гвардейской танковой дивизии ежедневно уничтожают опорные пункты, живую силу, бронированную технику противника. Это обеспечивает благоприятные условия для наступления штурмовых подразделений группировки и создания полосы безопасности на территории Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны России показали, как военнослужащие группировки «Центр» отразили налет ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. Для перехвата целей военнослужащие пунктов воздушного наблюдения применили переносные ЗРК «Верба», а также спарки пулеметов Калашникова, оснащенные тепловизионными прицелами. Сеть наблюдательных постов позволяет заранее выявлять воздушные угрозы и оперативно передавать данные расчетам ПВО. Благодаря этому дежурные подразделения своевременно обнаруживают и уничтожают вражеские дроны еще на подлете к объектам.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.