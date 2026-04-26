Средства ПВО перехватили 100 вражеских БПЛА за девять часов

С 08:00 по 17:00 по московскому времени ПВО России уничтожила 100 украинских БПЛА.
01-05-2026 18:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО уничтожили 100 украинских БПЛА в период с 08.00 до 17.00 по московскому времени над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 8.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сказано в материале.

Уточняется, что вражеские беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями. Кроме того, украинские дроны перехватили над Московским регионом, Краснодарским Краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

В военном ведомстве ранее сообщили, что минувшей ночью над российскими регионами силы ПВО сбили 141 украинский беспилотник. Дроны самолетного типа перехватили в небе над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.

Три жителя Луганской Народной Республики погибли на минувшей неделе из-за атаки беспилотников украинских боевиков. Удар пришелся по жилым домам в селе Солонцы Троицкого округа.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Россия #армия #Минобороны России #ВСУ #атака #уничтожение #средства пво
