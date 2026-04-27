МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобрнауки опровергло сообщения об отчислениях студентов с целью заключения контракта

По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, каждый случай отдельно проверен, однако ни один факт не подтвердился.
27-04-2026 10:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобрнауки России опровергло сообщения о якобы массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контракта на службу в войсках беспилотных систем. Об этом заявили на межведомственном совещании с участием представителей Минобороны, образовательных ведомств и руководителей вузов.

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что в текущем году от студентов и их родителей поступило лишь шесть обращений с подобными жалобами.

«Разобрали каждый случай - ни один не подтвердился», - сообщил замминистра.

В ведомстве подчеркнули, что давление на студентов недопустимо, а решение о подписании контракта должно приниматься исключительно добровольно.

В Минобороны, в свою очередь, напомнили, что для граждан работает горячая линия и электронная приемная, куда можно обратиться при возникновении вопросов или возможных нарушений. Каждое обращение обещают рассматривать индивидуально.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #войска беспилотных систем
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 