Минобрнауки опровергло сообщения об отчислениях студентов с целью заключения контракта

Минобрнауки России опровергло сообщения о якобы массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контракта на службу в войсках беспилотных систем. Об этом заявили на межведомственном совещании с участием представителей Минобороны, образовательных ведомств и руководителей вузов.

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что в текущем году от студентов и их родителей поступило лишь шесть обращений с подобными жалобами.

«Разобрали каждый случай - ни один не подтвердился», - сообщил замминистра.

В ведомстве подчеркнули, что давление на студентов недопустимо, а решение о подписании контракта должно приниматься исключительно добровольно.

В Минобороны, в свою очередь, напомнили, что для граждан работает горячая линия и электронная приемная, куда можно обратиться при возникновении вопросов или возможных нарушений. Каждое обращение обещают рассматривать индивидуально.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.