Населенный пункт Мирополье в Сумской области перешел под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. Отличились военнослужащие группировки войск «Север», уточнили в ведомстве.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области», - говорится в сообщении.

Российские подразделения нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны украинских боевиков в районах населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка Сумской области.

Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли удары по предприятию военной промышленности Украины, военным аэродромам и объектам портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Наши войска также разгромили места хранения и запуска БПЛА, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как украинские командиры пытали военнослужащих, которые отказывались отправляться на позиции в Сумской области в районе Мирополья. По словам бойца, его избили, несколько раз ударили током и пригрозили следственным изолятором за отказ идти на штурм.

Все это время украинские подразделения находятся в тяжелых условиях - без снабжения едой, водой и боеприпасами. Отчаявшись солдат сдался в плен и теперь находится в безопасности. Он поблагодарил российских военнослужащих за сохраненную жизнь.

