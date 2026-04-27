Горемыкин заявил о введении прямого запрета о переводе из войск БпС

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин сообщил, что введен прямой запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без согласия самого бойца. Он сделал это в ходе совещания с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций.

«В целях повышения ответственности командиров за соблюдение установленного порядка прохождения службы военнослужащими войск БпС подготовлены указания министра обороны, которые будут направлены в войска, в военные комиссариаты и в пункты отбора на военную службу по контракту», - сказал Горемыкин.

Он добавил, что указания предписывают запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделение воинской части. Предписывается использование таких военнослужащих только по прямому назначению, а также строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему.

Горемыкин отметил, что командиры будут отвечать за несоблюдение порядка прохождения службы военнослужащими войск беспилотных систем. Также он подчеркнул, что увольнение военнослужащих войск беспилотных систем происходит строго в день истечения срока контракта, это регламентировано указами президента России Владимира Путина. Эти указания министра обороны, как заметил замминистра обороны, будут направлены в войска до конца апреля текущего года.

Также Викторы Горемыкин сказал, что 96% студентов, заключившие контракт, удовлетворены условиями службы. Все оказалось именно так, как они себе и представляли.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.