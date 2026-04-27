Горемыкин заявил о введении прямого запрета о переводе из войск БпС

Отмечено, что перевод в другие подразделения возможен лишь в случае согласия военнослужащего.
27-04-2026 10:36
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин сообщил, что введен прямой запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без согласия самого бойца. Он сделал это в ходе совещания с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций.

«В целях повышения ответственности командиров за соблюдение установленного порядка прохождения службы военнослужащими войск БпС подготовлены указания министра обороны, которые будут направлены в войска, в военные комиссариаты и в пункты отбора на военную службу по контракту», - сказал Горемыкин. 

Он добавил, что указания предписывают запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделение воинской части. Предписывается использование таких военнослужащих только по прямому назначению, а также строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему. 

Горемыкин отметил, что командиры будут отвечать за несоблюдение порядка прохождения службы военнослужащими войск беспилотных систем. Также он подчеркнул, что увольнение военнослужащих войск беспилотных систем происходит строго в день истечения срока контракта, это регламентировано указами президента России Владимира Путина. Эти указания министра обороны, как заметил замминистра обороны, будут направлены в войска до конца апреля текущего года.

Также Викторы Горемыкин сказал, что 96% студентов, заключившие контракт, удовлетворены условиями службы. Все оказалось именно так, как они себе и представляли.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Служба по контракту #Виктор Горемыкин #войска беспилотных систем
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
