МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны сообщило об уничтожении 215 украинских БПЛА минувшей ночью

Киевский режим попытался атаковать объекты на территории Брянской, Воронежской, Курской и других областей, также дроны перехватывались над акваториями Черного и Азовского морей.
02-05-2026 08:56
© Фото: Сергей Мирный, РИА Новости

Двести пятнадцать украинских ударных дронов уничтожены силами ПВО в течение прошедшей ночи. Такие цифры приводит Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 1 мая до 8:00 мск 2 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских БПЛА», - говорится в релизе ведомства.

Киевский режим пытался осуществить атаку по гражданским объектам на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма. Также беспилотники перехватывали и уничтожали над акваториями Азовского и Черного морей.

Подробности атаки на Брянскую область в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз. С его слов, подразделениями ПВО Минобороны России, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», силами спецназа Росгвардии были перехвачены и уничтожены 77 украинских дронов самолетного типа. На местах падения обломков БПЛА работают представители оперативных служб и ведомств. Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.

Киевский режим активно применяет террористические методы, регулярно пытаясь атаковать объекты гражданской инфраструктуры в приграничных регионах. Иногда в этом ему помогают завербованные местные жители. Ранее ФСБ задержала краснодарца, передававшего ВСУ данные и координаты предприятий топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев, а также мест расположения военной техники. Злоумышленника задержали и будут судить за госизмену.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов

#Минобороны #армия #пво #ФСБ #беспилотники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 