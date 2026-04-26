Двести пятнадцать украинских ударных дронов уничтожены силами ПВО в течение прошедшей ночи. Такие цифры приводит Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 1 мая до 8:00 мск 2 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских БПЛА», - говорится в релизе ведомства.

Киевский режим пытался осуществить атаку по гражданским объектам на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма. Также беспилотники перехватывали и уничтожали над акваториями Азовского и Черного морей.

Подробности атаки на Брянскую область в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз. С его слов, подразделениями ПВО Минобороны России, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», силами спецназа Росгвардии были перехвачены и уничтожены 77 украинских дронов самолетного типа. На местах падения обломков БПЛА работают представители оперативных служб и ведомств. Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.

Киевский режим активно применяет террористические методы, регулярно пытаясь атаковать объекты гражданской инфраструктуры в приграничных регионах. Иногда в этом ему помогают завербованные местные жители. Ранее ФСБ задержала краснодарца, передававшего ВСУ данные и координаты предприятий топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев, а также мест расположения военной техники. Злоумышленника задержали и будут судить за госизмену.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов