МО РФ: 96% студентов, заключившие контракт, удовлетворены условиями службы

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин заявил, что 96% студентов, которые заключили контракт в войсках беспилотных систем, признали, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям.

«93% опрошенных уверены в соблюдении Министерством обороны условий контракта. 96% заявили, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям. У 62% военнослужащих отношение к службе в период подготовки изменилось в лучшую сторону», - сказал Горемыкин в ходе совещания с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций.

Горемыкин отметил, что эти цифры стали объективным показателем того, что российское оборонное ведомство создало условия для качественного отбора и прохождения службы.

Помимо этого, замминистра обороны рассказал о введении прямого запрета о переводе из подразделений войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части. Он отметил, что за использование военнослужащих беспилотных систем не по назначению командиров ждет ответственность.

