МО РФ: 96% студентов, заключившие контракт, удовлетворены условиями службы

Виктор Горемыкин отметил, что у 62% военнослужащих беспилотных систем отношение изменилось в лучшую сторону в период подготовки.
27-04-2026 10:14
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин заявил, что 96% студентов, которые заключили контракт в войсках беспилотных систем, признали, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям. 

«93% опрошенных уверены в соблюдении Министерством обороны условий контракта. 96% заявили, что реальные условия службы соответствуют их ожиданиям. У 62% военнослужащих отношение к службе в период подготовки изменилось в лучшую сторону», - сказал Горемыкин в ходе совещания с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций.

Горемыкин отметил, что эти цифры стали объективным показателем того, что российское оборонное ведомство создало условия для качественного отбора и прохождения службы.

Помимо этого, замминистра обороны рассказал о введении прямого запрета о переводе из подразделений войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части. Он отметил, что за использование военнослужащих беспилотных систем не по назначению командиров ждет ответственность. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Виктор Горемыкин #войска беспилотных систем #Условия службы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
