В состав ВМФ России вошел новейший морской тральщик «Полярный»

«Полярный», как и другие корабли серии «Александрит», имеет уникальный корпус из цельного стеклопластика. Он не боится коррозии и невидим для магнитных мин.
30-04-2026 15:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Балтийске официально приняли на службу «Полярный» - новейший корабль противоминной обороны. На нем торжественно подняли Андреевский флаг, с этого момента морской тральщик считается боевой единицей ВМФ России.

Это уже 10-й корабль серии «Александрит». У «Полярного» уникальный корпус из цельного стеклопластика - самый большой в мире. Он прочнее и легче стального, не боится коррозии и невидим для магнитных мин.

Перед тем как попасть в состав Северного флота, «Полярный» прошел проверку на Балтике. Экипаж протестировал не только скорость и маневренность корабля, но и работу вооружения, а также гидроакустических систем, которые ищут мины под водой.

Мероприятие прошло под руководством командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова. Ритуал первого подъема Андреевского флага произвел командир морского тральщика капитан 3-го ранга Виталий Кабанов. 

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге спустили на воду тральщик «Дмитрий Лысов». Если «Полярный» - 10-й корабль серии, то это - 11-й, следующий на очереди на принятие в состав Военно-морского флота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #тральщик #Полярный #Проект Александрит
