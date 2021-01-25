Командующий ЦВО проинспектировал учение по борьбе с беспилотниками в Челябинской области

В Челябинской области прошло учение, посвященное борьбе с беспилотниками. Его проинспектировал генерал-полковник Александр Лапин, командующий войсками ЦВО. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе учения военнослужащие провели военно-технический эксперимент, были применены новые способы противостояния беспилотным летательным аппаратам.

«Целью проведения эксперимента являлось определение оптимального состава сил и средств группировки для достижения наибольшей эффективности в борьбе с беспилотными летательными аппаратами», - прокомментировал командующий ЦВО.

Помимо этого, Лапин заслушал доклад руководителя учения, а также оценил работу специалистов ПВО и РЭБ, аэрозольного противодействия и радиоразведки. Все они впервые действовали вместе, в составе сводной тактической группы.

Военнослужащие отработали 3 тактических эпизода. В первом радиоразведка обнаружила частоты управления дронами и передала их специалистам РЭБ, которые подавили каналы связи и не дали беспилотникам даже взлететь.

Во втором случае беспилотники условно уничтожались на малых и предельно малых высотах расчетами ЗРК «Тор-М1». А в третьем эпизоде беспилотники не смогли выполнить свою разведывательную функцию из-за действий расчетов аэрозольного противодействия с термодымовой аппаратурой ТДА-3 - те скрыли позиции, причем как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах.

В учениях приняли участие более полутысячи военнослужащих и около полусотни единиц техники. В ее числе были станции подавления РЭБ «Поле-21», «Житель», «Свет-КУ», радиолокационные станции П-19 «Дунай», «Ниобий». А также упоминавшиеся выше термодымовые машины ТДА-3 и ЗРК «Тор-М1». В роли беспилотников выступили аппараты «Тахион», «Застава» и «Орлан-10».