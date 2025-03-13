Над Россией сбили 77 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО с 8 часов вечера среды по сегодняшнее утро сбили 77 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Большинство дронов перехватили Брянской и Калужской областях. Там уничтожили 30 и 25 аппаратов соответственно. По шесть БПЛА сбили в Воронежской и Курской областях.
Еще по пять беспилотников нейтрализовали в Белгородской и Ростовской областях.
Напомним, прошлой ночью ВС РФ над Россией сбили 21 дрон.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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