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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над Балтийским морем

Продолжительность полета составила более четырех часов.
2025-03-12 21:42:40
© Фото: Минобороны РФ

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-27 Воздушно-космических сил», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на отдельных этапах патрулирования российские бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.

Напомним, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты
над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

Ранее Минобороны РФ сообщило о плановом полете двух дальних бомбардировщиков ВКС России над Балтийским морем.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Ту-22М3 #Балтийское море #плановый полет
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