Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над Балтийским морем

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-27 Воздушно-космических сил», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на отдельных этапах патрулирования российские бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.

Напомним, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты

над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

Ранее Минобороны РФ сообщило о плановом полете двух дальних бомбардировщиков ВКС России над Балтийским морем.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.