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Отряд кораблей ТОФ вошел в пакистанский порт Карачи

Отмечается, что для личного состава ВМФ России запланирован в том числе культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям.
2025-03-17 05:00:00
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил деловой заход в пакистанский порт Карачи. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На причале состоялась церемония встречи российских кораблей, в которой приняли участие представители Посольства РФ в Пакистане и представители ВМС принимающей стороны», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что в первый день пребывания командный состав отряда принял участие в официальных встречах. Кроме того, офицеры ВМФ России возложили венок к могиле основателя национальной государственности Пакистана - Мухаммада Али Джинна.

В Минобороны подчеркнули, что для личного состава отряда кораблей ТОФ запланированы различные мероприятия, включающие в себя также взаимное посещение экипажами дружественных стран кораблей друг друга. Также для российских матросов предусмотрен культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям.

Ранее сообщалось о принятии отряда кораблей ТОФ в международном военно-морском учении «Морской пояс безопасности – 2025». В ходе маневров корабли ВМФ России, ВМС Ирана и НОАК отработали задачи по поиску и освобождению захваченных судов. Кроме того, военнослужащие провели стрельбы по морским и воздушным целям.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #Минобороны РФ #Пакистан #ВС РФ #тоф
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