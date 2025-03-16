Ракета-носитель «Ангара-1.2» со спутниками для Минобороны стартовала с космодрома Плесецк

Минобороны России сообщает об успешном пуске ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области. Он состоялся сегодня в 13:50 по московскому времени.

Уточняется, что это была ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2». Пуск был произведен боевым расчетом космических войск ВКС России.

Российское оборонное ведомство отметило, что ракета должна вывести на орбиту космические аппараты в интересах МО РФ.

Напомним, в начале марта с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.