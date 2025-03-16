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Ракета-носитель «Ангара-1.2» со спутниками для Минобороны стартовала с космодрома Плесецк

Пуск состоялся в воскресенье, 16 марта, в 13.50 мск.
2025-03-16 14:01:54
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости

Минобороны России сообщает об успешном пуске ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области. Он состоялся сегодня в 13:50 по московскому времени.

Уточняется, что это была ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2». Пуск был произведен боевым расчетом космических войск ВКС России. 

Российское оборонное ведомство отметило, что ракета должна вывести на орбиту космические аппараты в интересах МО РФ. 

Напомним, в начале марта с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #космос #Минобороны России #Плесецк #МО РФ #запуск #«Ангара-1.2»
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