Появились кадры запуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутниками Минобороны

Появились кадры запуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутниками для Минобороны РФ с космодрома «Плесецк». Видеозапись предоставили в оборонном ведомстве.

«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», - подчеркнули в заявлении.

В Минобороны добавили, что связь с космическими аппаратами установлена, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Напомним, в воскресенье, 16 марта, в 13:50 мск состоялся старт ракеты с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.