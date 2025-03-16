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Появились кадры запуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутниками Минобороны

Старт ракеты со спутниками для Минобороны прошел в 13:50 мск.
2025-03-16 16:34:09
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Появились кадры запуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутниками для Минобороны РФ с космодрома «Плесецк». Видеозапись предоставили в оборонном ведомстве.

«Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», - подчеркнули в заявлении.

В Минобороны добавили, что связь с космическими аппаратами установлена, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Напомним, в воскресенье, 16 марта, в 13:50 мск состоялся старт ракеты с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Пуск ракеты #космодром плесецк
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