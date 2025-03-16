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Военнослужащие ВС РФ вывезли 40 мирных жителей из Суджи

Граждан отвезли в безопасное место, они получили медицинскую помощь.
2025-03-16 13:00:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали из Суджи в Курской области 40 человек, включая лежачих больных и тех, кому тяжело передвигаться. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«По месту прибытия в безопасное место все граждане получили необходимую медицинскую помощь и поддержку», - отметили в оборонном ведомстве.

Как подчеркнули в МО, помощь гражданскому населению - одна из важнейших задач подразделений группировки «Север» в зоне спецоперации.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе обнаружили 378 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Суджи 13 марта. Боевиков оттуда выбили подразделения группировки войск «Север». Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин поблагодарил военных за освобождение населенного пункта. Он также выразил уверенность, что российские войска выполнят все поставленные перед ними задачи.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Курская область #МО РФ #мирные жители #эвакуация #Суджа
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