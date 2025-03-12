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Российские дроны сбили две «Бабы-яги» в Харьковской области

Группировка войск «Север» продолжает успешно бороться с тяжелыми коптерами ВСУ. В Харьковской области были уничтожены два дрона типа «Баба-яга».
2025-03-12 17:42:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили два украинских тяжелых коптера «Баба-яга» в Харьковской области. Кадры объективного контроля, подтверждающие уничтожение дронов, опубликовало Министерство обороны России.

Как сообщили в ведомстве, расчеты боевых беспилотников группировки «Север» круглосуточно дежурят в небе, выявляя ударные дроны противника, оснащенные системами сброса мин или выстрелов. Российские FPV-дроны нанесли точные удары по двум БПЛА «Баба-яга», что привело к их уничтожению в воздухе.

Напомним, что беспилотники типа «Баба-яга» активно используются ВСУ для нанесения ударов по позициям российских войск. Однако благодаря современным технологиям и слаженным действиям российских военнослужащих такие угрозы оперативно нейтрализуются.

Уничтожение тяжелых беспилотных летательных аппаратов противника значительно снижает его возможности по ведению боевых действий. Отметим, что современные разведывательные технологии и FPV-дроны ослабляют оборону ВСУ и создают условия для дальнейшего продвижения российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #Север #FPV-дроны
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