Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили два украинских тяжелых коптера «Баба-яга» в Харьковской области. Кадры объективного контроля, подтверждающие уничтожение дронов, опубликовало Министерство обороны России.

Как сообщили в ведомстве, расчеты боевых беспилотников группировки «Север» круглосуточно дежурят в небе, выявляя ударные дроны противника, оснащенные системами сброса мин или выстрелов. Российские FPV-дроны нанесли точные удары по двум БПЛА «Баба-яга», что привело к их уничтожению в воздухе.

Напомним, что беспилотники типа «Баба-яга» активно используются ВСУ для нанесения ударов по позициям российских войск. Однако благодаря современным технологиям и слаженным действиям российских военнослужащих такие угрозы оперативно нейтрализуются.

Уничтожение тяжелых беспилотных летательных аппаратов противника значительно снижает его возможности по ведению боевых действий. Отметим, что современные разведывательные технологии и FPV-дроны ослабляют оборону ВСУ и создают условия для дальнейшего продвижения российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.