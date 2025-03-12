Герасимов: ВСУ потеряли более 68 тысяч человек в Курской области

Украинские боевики потеряли более 68 тысяч человек в Курской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

«За время боевых дейсвтий в Курской области противник потерял более 68 тысяч военнослужащих - это наиболее подготовленные части. Также уничтожено около семи тысяч военной техники», - подчеркнул он в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировки войск под председательством президента РФ Владимира Путина.

Герасимов также отметил, что за последние пять дней российские военнослужащие освободили 24 населенных пункта. Всего освобождено 86% занятой ВСУ территории Курской области.

Ранее Путин поставил задачу как можно скорее разгромить силы украинских боевиков в Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.