ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов

За прошедшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации поразили инфраструктуру нескольких украинских военных аэродромов. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны РФ.
Удар также нанесли по цехам производства беспилотников и местам их ранения, а также по скоплениям вражеской техники и живой силы в 151 районе.
Для поражения врага задействовали авиацию, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, применили ударные дроны.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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