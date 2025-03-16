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ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов

Также нанесли удар по цехам производства беспилотников.
2025-03-16 13:23:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За прошедшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации поразили инфраструктуру нескольких украинских военных аэродромов. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны РФ.

Удар также нанесли по цехам производства беспилотников и местам их ранения, а также по скоплениям вражеской техники и живой силы в 151 районе.

Для поражения врага задействовали авиацию, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, применили ударные дроны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #аэродром #МО РФ #удар #поражение
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